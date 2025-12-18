【新興国通貨】ドル人民元は元高傾向継続＝中国人民元 今日のドル人民元は7.04台推移が継続。ドル安元高傾向が続いている。ここからの売りには当局の対応などをにらみつつ少し慎重。対円では円安を受けてしっかり。22円10銭台での推移となっている。 USDCNY7.0428CNYJPY 22.116