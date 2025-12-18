157.25エンベロープ1%上限（10日間） 157.22ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.9221日移動平均 155.76現値 155.76一目均衡表・基準線 155.7010日移動平均 155.68一目均衡表・転換線 154.63ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.14エンベロープ1%下限（10日間） 153.07一目均衡表・雲（上限） 151.17100日移動平均 150.27一目均衡表・雲（下限） 148.4