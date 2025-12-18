17日夜、須坂市の国道の交差点で中型トラックが横断歩道を歩いていた男性をはねるひき逃げ事件がありました。男性は頭の骨を折る大けがで警察はトラックを運転していたとみられる男性から事情を聴いています。 リポート「トラックはこの交差点を右折して、横断歩道を渡っていた男性をひき、 そのまま去っていったということです」警察によりますと17日午後9時半前、須坂市村山の国道406号村山町交差点で「人が倒れている」と