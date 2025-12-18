日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」は１８日、東京・赤坂の個室サウナ店で１５日に美容師夫妻２人が死亡した火災について報じた。番組では部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があったこと、非常ボタンの電源が入っていなかったことを紹介。警視庁によると２人は焼死や高体温症死の可能性があり、引き続き死因の特定を進めるとしていることを伝えた。これに