大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災から18日で1か月です。 仮住まいとなる市営住宅の2回目の募集で18日、新たに11世帯の入居が決まっています。 大分市佐賀関（11月） 11月18日に大分市佐賀関で発生した火災では、住宅など187棟が焼け、1人が亡くなりました。 約1.4キロ離れた島にも延焼し焼損面積はおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。 避難所の佐賀関市民センターには火災発生の当日最大