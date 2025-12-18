大分市消防局は18日、市内での火災が増えているとして、住宅密集地を訪れて、注意を呼びかけました。 大分市では11月、佐賀関で大規模火災が発生するなど、2025年のこれまでに起きた火災の数は2024年1年間よりも36件増えています。 大分市細地区 こうした状況を受け、大分市消防局は18日から、延焼警戒区域に指定されている住宅密集地を訪れて火災予防を呼びかける取り組みを始めました。 こちらの細地区でも職