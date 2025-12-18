Shibu3 projectの元メンバーで、女優でモデルの相沢菜月（22）が18日までにX（旧ツイッター）を更新。フリーアナウンサーの枡田絵理奈やタレント熊切あさ美らが所属する芸能事務所LIBERAに所属したことを報告した。相沢は「この度、素敵なご縁をいただきLIBERA株式会社に所属させていただくことになりました」と報告。「新しい環境に飛び込むことは勇気のいる決断でしたが今はそれ以上に、これから待っている挑戦にワクワクした気