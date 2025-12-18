松竹は18日、創業者のひとり大谷竹次郎の孫で名誉会長の大谷信義（おおたに・のぶよし）さんが10日午前10時24分、亡くなったと発表した。80歳だった。「病気療養中のところ、2025年12月10日10時24分永眠（享年80）いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでご通知申し上げます」とした。通夜、葬儀告別式は既に近親者による密葬にて執り行った。後日お別れの会を執り行う予定。大谷さんは、松竹社長だ