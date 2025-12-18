木村拓哉や松岡昌宏のものまねで知られるタレントのむらせ（39）が18日、自身のXを更新。一般女性との結婚を発表した。むらせは「ご報告です！むらせ、12月15日に一般の方と入籍いたしました」と発表。「これまで支えてくれた皆様、ほんと痛み入ります！結婚はいつするのかなぁ？と思ってましたが“いつか”じゃなくて“今でしょ”と思いました。で、で、で、これからも変わらずモノマネして頑張りますので、よろしくお願い