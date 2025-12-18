元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。苦手なことを明かした。ゲストは「芸能界最強占い師」のゲッターズ飯田。田中は「私、こんな話アレなんですけど、40手前になってどうかと思うんだけどね、人付き合い苦手なんでけど、どういうことだと思いますか？」と飯田に相談した。田中は11月23日に39歳の誕生日を迎えた。「誕生日