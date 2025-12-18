米ホワイトハウスで演説するトランプ大統領＝17日（DougMills/TheNewYorkTimes提供・AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日夜、ホワイトハウスから国民向けにテレビ演説した。1月の2期目就任以降「米国史上、いかなる政権よりも多くの前向きな変化をもたらした」と強調した。物価抑制への取り組みや、高関税措置による貿易赤字減少と対米投資増加をアピールする。国境警備の強化や不法移民摘発で治安改善