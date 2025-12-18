女子ゴルフの竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が18日、スポンサー契約を結ぶ富士フイルム（本社＝東京・港区）を表敬訪問し、東京ミッドタウンにあるフジフイルムスクエアで開催中の東京ディズニーリゾートの写真展を鑑賞した。「アナと雪の女王が好きなので、今日は実写の方の写真が展示されていて、凄いきれいだなと思って見ていました」同社との契約をきっかけに“カメラ女子”になった。一眼レフのカメラを提供され、試