元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。食事会、飲み会の最適人数をめぐって、持論を展開した。「4人がマックスかな。それ以上になると仕事し始めちゃうんですよね。なんかこう、面白くしなきゃっていう気持ちになっちゃって。明るく振るわなきゃ、みたいな」と切り出した。続けて「そこで話したことが妙な広がりをした時に誰