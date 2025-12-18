東京・赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事で、非常ボタンの通報を知らせる装置について、サウナの従業員らが「2年ほど前から電源を入れたことがない」と話していることがわかりました。この火事は今月15日、港区赤坂のサウナの室内で美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。2人はサウナ室内の非常ボタンを押したとみられますが、その際に事務室へ異常を知らせる装置の電源が入っていませんでした。その後の捜