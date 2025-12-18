元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。母に似ている性格を明かした。ゲストの「芸能界最強の占い師」ゲッターズ飯田（50）から26年の年末には「さらに人間関係ができる」と占われた上で「田中さんは尽くし過ぎるんですね。尽くし過ぎて勝手に疲れちゃうんで。尽くすのはほどほどにしてください」と助言された。田中は「そう