１８日前引けの日経平均株価は前営業日比５０５円３９銭安の４万９００６円８９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億３９３０万株、売買代金概算は２兆４９４７億円。値上がり銘柄数は１０７２、対して値下がり銘柄数は４８９、変わらずは４８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は売り優勢の地合いで、日経平均の下げ幅は一時８００円を超え、４万９０００円台を割り込む場面があった。前日の米国株市場で