元プロ野球選手の川崎宗則（44）が12月15日、ドバイを拠点とする新リーグ「Baseball United」のプレーオフでシリーズ初代MVPに輝いた。大会公式X（旧Twitter）では、トロフィーを受け取り、スピーチする川崎の姿が動画で公開され、チームの優勝とともに大きな注目を集めている。 【画像】イチロー、引退後にマリナーズの紅白戦に出場しファン驚がくおちゃめな“愛弟子ポ