１２月に入ってもクマの出没が続いています。 【画像】警察官などが現場付近で対応 きょう午前には住宅や小学校がある酒田市の中心部でクマが相次いで目撃され警察がパトカーを出しパトロールするなどして警戒を続けています。 きょう午前９時半ごろ、酒田市光ケ丘の光ケ丘公園野球場の近くでクマが目撃されました。 クマは１頭とみられ、警察がパトカーを１１台出してパートロールしているほか