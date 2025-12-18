「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位JBL Tour Pro 2 BlackJBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）3位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）4位JBL Tour Pro 3 BlackJBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）5位AirPods 4MXP63J/A（ア