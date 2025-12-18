こんにちは、マイナビウーマン編集部です！2026年1月4日、TBSで放送されるドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』が、今から楽しみで仕方ありません……！このドラマは、ちょっとドキッとするテーマに挑戦しながら、私たちの日常に潜む「タブー」を軽やかに描いています。主人公たちが「不適切」とされる話題について真面目に、でも時には笑いを交えながら語り合います。見ている私たち