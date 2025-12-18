【その他の画像・動画等を元記事で観る】 奥田民生と吉川晃司によるユニット・Ooochie Koochieが、2026年3月25日にライブ映像作品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースすることが決定した。 ■奥田民生と吉川晃司のソロ曲、ユニコーンの曲なども収録！ 本作には、2025年7月にふたりの故郷である広島からスタートした全国ツアー『Ooochie Koochie TOUR』の中から、9月に開催された日本