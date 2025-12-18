日経225先物は11時30分時点、前日比650円安の4万9060円（-1.30％）前後で推移。寄り付きは4万9130円とシカゴ日経平均先物清算値（4万8975円）にサヤ寄せする形から、売り先行で始まった。ショートの動きが強まるなかで、現物の寄り付き直後には4万8670円まで下落幅を広げた。売り一巡後は中盤にかけて4万9210円まで下げ幅を縮めたが戻り待ち狙いのショートも入りやすく、終盤にかけては4万8900円～4万9100円辺