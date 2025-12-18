18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比540円安の4万9030円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9006.89円に対しては23.11円高。出来高は2万615枚となっている。 TOPIX先物期近は3360ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比2.45ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49030-5