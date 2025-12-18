18日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円78銭前後と、前日午後5時時点に比べ29銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円90銭前後と75銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース