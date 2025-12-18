下関市議会は17日、水道料金を平均で20パーセント値上げする条例改正案を可決しました。人口減少による料金収入の減少などが理由で値上げは2011年以来となります。これは17日の下関市議会定例会で賛成多数で可決されたものです。改正された条例ではメータ口径13ミリメートルで1か月の基本料金が現在の1143円から1440円に値上げされるほか使った量に応じて課される従量料金の単価も値上げされます。下関市上下水