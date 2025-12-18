本物の拳銃のように金属製の弾丸を発射する機能があり今月末までの回収を進める「おもちゃの拳銃」。県警によると県内では今月15日時点で433丁が回収されたということです。今月末で回収期間が終了する「リアルギミックミニリボルバー」という中国製のおもちゃの拳銃。ゲームセンターの景品として国内に流通していて県警によりますと本物の拳銃と同じ構造でできていて金属製の弾丸を発射できる機能があるという