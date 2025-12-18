ナンチクが新たに立ち上げたプレミアム新ブランド牛「黒乙女55」を、塩田知事が試食しました。塩田知事を表敬訪問したのは、曽於市で食肉を製造・販売するナンチクの南社長など関係者です。ナンチクが新たに立ち上げたブランド牛「黒乙女55」。オレイン酸を55％以上含み口どけがよく、甘みを強く感じられるのが特徴で、コンセプトは「和牛日本一のその先」です。塩田知事もその味を確かめました。（塩田知事）「柔らかい」