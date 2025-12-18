米国防総省は、北米航空宇宙防衛司令部（NORAD）による重要ミッション「サンタ追跡作戦」を、2025年の今年も始動させています。同作戦は、クリスマスイブに世界各地を飛行するとされるサンタクロースの動向を追跡する恒例行事で、今年で開始から70周年を迎えました。NORADは11月28日付のプレスリリースで、追跡に向けた準備をすでに完了していることを明らかにしており、節目の年として例年以上に万全の体制で臨む姿勢を示して