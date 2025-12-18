ドラマ「セラピーゲーム」のDVD＆Blu-ray BOXの発売が、2026年4月29日（水）に決定！ドラマ本編のほか特典としてメイキング、1話ビジュアルコメンタリー、ノンクレジットOP＆ENDなどを収録。また、初回限定特典も予定しています。発売元・販売元／DMM FILMS©︎2025「セラピーゲーム」製作委員会■商品概要DVD BOX［3枚組：本編DISC2枚＋特典DISC1枚］品番：DMFBA-001価格：\12,540(税込)Blu-ray BOX［3枚組：本編DISC