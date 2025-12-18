コナミアーケードゲームスが、メダルゲーム版「桃太郎電鉄ワールド〜地球もメダルもまわってる！〜」を2025年12月1日から全国のアミューズメント施設などで順次展開。【写真】地球儀型LEDモニターを搭載した筐体が迫力満点「桃太郎電鉄ワールド〜地球もメダルもまわってる！〜」が2025年12月1日から順次稼働本作は、「桃太郎電鉄」シリーズをベースとした、新たなメダルゲーム。シリーズ定番のサイコロを使ったすごろく形式に加え