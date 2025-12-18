AFP通信によると、フィンランドのペッテリ・オルポ首相は17日、国会議員2人と欧州議員1人が指で両目尻をつり上げる「つり目ポーズ」をする写真を投稿した東アジア人に対する人種差別騒動をめぐり、日本、中国、韓国の国民に謝罪した。2025年のミス・フィンランドに選ばれたサラ・ザフチェさんが11月、「中国人と食事中」というフィンランド語のキャプション付きでつり目ポーズをした写真をSNSで共有すると、東アジア人の容姿に対す