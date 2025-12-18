ニューストップ > 国内ニュース > ビニール製のチョコチップを食用と誤る 園児約130人がケーキを口に ケーキ 時事ニュース MBSニュース ビニール製のチョコチップを食用と誤る 園児約130人がケーキを口に 2025年12月18日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 京都府の認定こども園でビニール製のチョコチップを園児に食べさせたと判明 食用と誤ってケーキにのせ、3歳から5歳の園児133人と職員4人が食べたという チョコチップは職員が通販サイトで購入したもので、検食していなかった 記事を読む おすすめ記事 サウナストーンでドア割ろうとした可能性 非常ボタン作動しなかったか “サウナ火災”30代夫婦死亡 2025年12月17日 19時44分 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 【名探偵津田】“セクシーな幽霊”の正体が判明！生配信で笑い止まらず「やっと言えました（笑）」「津田さんに見せました」 2025年12月17日 23時12分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 近藤春菜 クリスマスイブのホテルで“事件”発生 大浴場で「私がのれんをくぐった瞬間に…」 2025年12月17日 13時56分