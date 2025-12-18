タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、人気車種をリメイクするシリーズ「トミカREBORN」第1弾、「トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG」を、2026年1月17日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。第2弾「日産 スカイライン GT-R（R34）」も発売予定「トミカ」購入者の復刻商品を望む声に応え、シリーズの歴史を彩った名車を、現在の品質基準をベースに造形や彩色などに最新の技術を用いて生