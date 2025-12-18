東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火事で、過去に、火事が起きたサウナ室のドアと同じような作りのドアノブに不具合が見つかり、修理をしていたことが分かった。別室のドアノブに不具合・修理港区赤坂の個室サウナで15日に発生した火事では、利用者の美容室経営・松田政也さん（36）さんと妻の陽子（37）さんが死亡した。2人が発見された個室サウナの扉のドアノブが外れていたことから、室内に閉じこめられたとみられ