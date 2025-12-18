12月に入り、2026年の福袋が各社から次々と発表されている。専門家によると、今回のトレンドは「体験型」で、アイドルになりきって撮影ができる福袋や、干支の午（うま）年にちなんだ「一口馬主体験」が注目されている。また高島屋では、1人限定で「キャプテン翼」の純金製フィギュアなどをセットにした1億2000万円の福袋の販売を予定している。各社から次々と2026年の福袋が発表2025年も残り2週間、そろそろ気になり始める「お正