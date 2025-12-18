ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しない意向を示した。17日（日本時間18日）、地元メディア「ドジャース・ネーション」が公式X（旧ツイッター）などで報じた。ドジャース・ネーションによると、大会が開催される同時期にベッツの妻、ブリアンナ夫人が第3子を出産予定という。ドジャースネーションの公式Xではベッツが話している動画も公開