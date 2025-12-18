京都府八幡市の認定こども園で、ビニール製のチョコチップを食用と誤ってケーキにのせ、園児130人あまりに食べさせていたことがわかりました。【写真を見る】ビニール製のチョコチップを食用と誤ってケーキに…園児130人あまりが食べる 「確認を怠ってしまった」京都府八幡市の認定こども園八幡市などによりますと、今月10日、認定こども園「早苗幼稚園」で、食品サンプルなどに用いられるポリ塩化ビニール製のチョコチップを