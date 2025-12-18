今シーズンまで巨人の二軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が、オイシックス新潟アルビレックスBCのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任することが発表され、18日に都内で会見が行われた。桑田氏は冒頭、「また新たな挑戦をしたいなと思いまして、契約に至りました。微力ですが全力を尽くしたいと思っております。よろしくお願い致します」と決意を語った。【写真を見る】元巨人二軍監督・桑田真澄氏「勝利至上主義で