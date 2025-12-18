木原稔官房長官は18日の記者会見で、米財務省が石油・天然ガス開発事業「サハリン2」の取引許可を延長したことに関し「海外からの液化天然ガス（LNG）の確保は日本のエネルギー安全保障上、極めて重要だ」と述べた。