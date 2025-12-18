ホワイトハウスの柱廊にある「プレジデンシャル・ウォーク・オブ・フェイム」に並べられた肖像画。説明文が入った新しい銘板が設置されている/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）米歴代大統領の肖像を並べたホワイトハウス内の「プレジデンシャル・ウォーク・オブ・フェイム（大統領の名誉の歩道）」に、各大統領の功績などを紹介する説明板が設置された。侮辱的な表現や事実無根の主張など、ドナルド・トランプ大統領のS