俳優の鈴木砂羽が、8年前に亡くなった大女優・野際陽子に描いてもらったという自身の似顔絵を公開。当時の写真と見比べて「こういう顔してた！」と盛り上がった。【映像】野際陽子が描いた似顔絵俳優の鈴木砂羽が、12月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。20代の頃、連続ドラマでたびたび共演したことをきっかけに「すごく可愛がっていただいた」という大先輩・野際陽子との思い出話に花を咲かせた。鈴木