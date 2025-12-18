日銀は18日から金融政策を決める会合を開きます。政策金利を0.75％程度に引き上げる利上げに踏み切る公算が強まっています。これまで日銀は6会合連続で政策を維持してきましたが、トランプ政権の関税政策が企業収益に与える影響は限定的で、2026年の春闘でも高い水準の賃上げが実現するとの見方が広がっています。こうした中、政策金利を現在の0.5％程度から0.75％程度に引き上げる方向で議論することにしていて、決定すれば30年ぶ