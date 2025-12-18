愛知県警が開発する生成AIによる「似顔絵作成システム」を18日、大学生らが体験しました。愛知県警がNTTデータなどと共同で開発を進めている「捜査用似顔絵AIシステム」は、生成AIを使い年代や性別、顔の特徴などを選択し、似顔絵を作成するもので、実際の事件捜査での活用を目指しています。18日は試作機が公開され、県内の大学生4人が容疑者役の男性を30秒間見て顔を覚えた後、「顔の輪郭」や「鼻の大きさ」などの特