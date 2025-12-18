ターリンは、同社が手掛けるカプセルコレクションより「福引抽せん機5」(300円・2種類)を12月17日より順次発売する。同商品は本当に使える小さな福引き抽せん器。20個の玉付きで回して遊ぶことができる。玉は金が1個、銀が1個、青・赤・黄がそれぞれ2個ずつ、白が12個。この商品に、ターリンカプセルコレクション公式X(@tarlin_cc)は「年末年始の宴会にもおすすめ」とコメント。また「これ配信とかでも使えそう、楽しい」「フィギ