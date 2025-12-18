元プロ野球選手で野球解説者の高橋尚成氏(高ははしごだか)が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』で11日に公開された動画に出演。巨人・坂本勇人と丸佳浩の大幅減俸に思うことを語った。坂本勇人○坂本勇人が2億円、丸佳浩が1億2千万円の減俸スタッフが「巨人は今年厳しい査定になってきております。丸選手が1億2千万円の減俸、巨人の顔とも言える坂本選手が2億円の減俸ということで」と水を向けると、高橋氏は「厳しいね