JTから、「Ploom(プルーム)」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO(エボ)」から、「エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル」が登場。12月16日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて先方発売している。「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランドで、厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品。今回新たに登場した「エボ・ハチミツ・レモン・