おにぎりで受験生を応援しようと、石川県産のブランド米「ひゃくまんごく」を使ったプロジェクトの新メニューが披露されました。ことしで6年目となる米心石川の「受験生応援プロジェクト」。今回は、去年に引き続き、能登高校の生徒たちが考案した2種類のおにぎりを販売します。去年好評だった能登豚肉みそ味に加え、「ぎゅーっと詰まった合格パワー」というゲン担ぎの意味を込めた牛肉のプルコギ味が販売されま