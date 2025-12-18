東映は、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」のクリスマス特別企画として、『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45 話ほか人気のクリスマスエピソード3本の無料配信&プレミア公開を実施する。 更に年末年始には特別配信企画として、仮面ライダー・スーパー戦隊の両シリーズから全て無料初配信となる劇場版5本を、期間限定で同じく無料配信&プレミア公開で順次配信する。