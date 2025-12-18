家族のだらしない生活態度に直面した時、あなたならどうしますか？ 指摘しても直ることがなく、本人も自覚はしていても、習慣付いてしまったものを変えることはなかなか難しいですよね。今回は筆者の友人H子が体験した、ある出来事を機に生活力を身に付けていったお姉さんの成長エピソードをお届けします。 とにかくだらしない姉 H子は、父と母と姉の4人で暮らしています。1歳違いの姉のR子は、とにかくだらしない人で、