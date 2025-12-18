きょう午前、三重県松阪市の交差点で車同士の衝突事故があり、高齢の男性1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】【速報】車同士が出合い頭に衝突… 軽乗用車の70代男性が意識不明の重体 乗用車の46歳女性は軽傷 後部座席の6歳娘はけがなし 三重 警察によりますと、きょう午前8時55分頃、松阪市嬉野新屋庄町の県道の交差点で、乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突しました。 現場に車用の信号はなく… この事故で、軽乗用車を